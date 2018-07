Lennureisijate kaebuste arv kasvas Lätis järsult

Eelmisel aastal kasvas lennureisijate kaebuste arv 320%, kirjutab Läti majandusleht Dienas Bizness.

Ära jäänud reisid, kadunud või kahjustunud pagas, lendude hilinemised- need olid kõige levinumad põhjused, millega reisijad lõunanaabrite tarbijakaitse poole pöördusid. Pärast uute reeglite vastuvõtmist on paljud küsimused vastuseta, kirjutab ajaleht.

Nii pöördus ajalehe poole reisija, kelle reis tühistati mais. Talle tagati majutus hotellis ning organiseeriti ka uus lend, kuid klient ei mõista, kuidas saab lennuki tehniline rike olla force majore ehk vääramatu jõud.

Lennu ärajäämise põhjus on oluline, et määrata, kas reisijal on õigus ka kompensatsiooni nõuda.

Euroopa Liidu uue regulatsiooni kohaselt on juhul, kui reis hilineb enam kui kolm tundi või kui selle tühistamisest teatatakse vähem kui 14 tundi enne väljalendu või kui lennule on müüdud pileteid rohkem kui on lennukis kohti, on reisijal õigus nõuda 250-600 euro suurust kompensatsiooni. See õigus puudutab kõiki ELi siseseid reise.