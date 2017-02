Lennusadamasse kerkiv IT-agentuur läheb algselt plaanitust 2,5 miljonit eurot rohkem maksma

Arhitektuurikonkursi võidutöö IT- agentuuri peahoonele, autorid DAGOpen OÜ ja LÜNK Arhitektid OÜ Eskiis: DAGOpen OÜ ja LÜNK Arhitektid OÜ

Paar aastat tagasi IT-agentuuri peahoone ehitamiseks Tallinna kavandati valitsuse reservi 7 miljonit eurot. Nüüd kui Riigi Kinnisvara on jõudnud hoone ehitamiseks riigihanke väljakuulutamiseni, on selgunud, et hoone maksumus koos sellele eelnenud kulutustega läheb üle 2,5 miljoni euro kallimaks ehk maksab kokku 9,58 miljonit eurot.