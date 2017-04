Leseks jäämine, suhte lõppemine või vallandamine - mille mõju on inimesele kõige laastavam?

Pilt on illustreeriv.

„Sellest ei tule midagi välja" on ehk üks karmimaid lauseid, mida inimene kuulda võib. Sellele võivad järgneda pikad piinarikkad kuud, unetud ööd ja enese võimetes kahtlemine. Kõige hullem on see, kui need sõnad ütleb sinu ülemus, kirjutab Bloomberg.

Vallandatud töötajad ei saavuta tihti enam kunagi samasugust heaolutunnet kui neil varem oli. Selle tunde osadeks on vaimne tervis, eneseväärikus ja eluga rahulolu, näitavad 4000 uurimustöö koondandmed.

Töökaotus võib olla väga tugev löök ning see võib põhjustada isegi suuremat rahulolu kadu kui leseks jäämine või lahutus, tuleb välja East Anglia Ülikooli ning valitsuse poolt kokku kutsutud What Works Center for Wellbeingu suurest uurimusest.

Töötuks jäänud inimene muutub järgnevate aastatega järjest õnnetumaks. Nende lootus on leida kiiresti järgmine püsiv töökoht, aga et šokist üle saada, peaks palk olema kõrge ja töö ise prestiižne.

Partneri kaotanud inimestel on aga lihtsam taastuda. „Kui keegi partneri kaotab siis tema heaolutunne teeb läbi suure languse. Siis aga hakkab see tavaliselt tõusma kuni kaotuse-eelse tasemeni," ütles üks uuringu autoritest. „Töötuks jäämise korral me seda ei näe."

Briti meeste rahulolu taastub normaalsele tasemele kaks aastat pärast partneri kaotust ja neli aastat pärast suhte tavalist lõppemist. Aga töö kaotus? Nende heaolutaseme langus jätkub ka peale nelja aastat. Mehed ongi need, keda töö kaotus enim mõjutab. Naistele mõjub löök mõnevõrra leebemalt.

Leseks jäämisest või suhte lõpust võib inimene üle saada paremini seetõttu, et kui kohatakse uut inimest, siis see nö parandab südame.

Ei ole teada, miks vallandamine nii karmilt mõjub, kuid uurijad seovad selle vajadusega teha mõtestatud tööd. „Et su elul oleks ühiskonnas mõte tähendab seda, et sul on töökoht. Sa panustad ühiskonda ja sul on mingi staatus," ütles üks uuringi läbiviija.

Niisiis inimesed tegelikult hoolivad oma tööst ja kolleegidelt saadavast sotsiaalsest toest. Ligi pooled Suurbritannia töötajad on oma tööga rahul, 25% ei ole rahul, selgus eelmisel kuul ilmunud uuringust.

Lisaks sellele, et mehed elavad vallandamist raskemalt üle, on selles osas õrnemad ka noored inimesed, näitab uuring.Ekstraverdid taastuvad sellest kiiremini ning vahel isegi täielikult, tuleb uuringust välja.

Pere ja sõprade toetus on vallandamise puhul väga olulised.