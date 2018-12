Levikom maadleb maksuvõlaga

Ettevõtte juhatuse esimees Peep Põldsamm ütles, et maksuvõlg maksu-ja tolliamet ees on suurusjärgus 200 000 eurot, kirjutab ERR Uudised.

Krediidiinfo andmeil ulatub maksuvõlg 260 000 euroni.

Firma väitel on võlgade põhjuseks liiga suur liitumisavalduste arv, mille menetlemiseks pole ettevõttel piisavalt vahendeid. Põldsamm ütles, et kõik võlad saavad tasutud.

Levikom on ligi saja inimesega töötav ettevõte, mis pakub ülikiire internetiga seotuid lahendusi, üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Lisaks kuulub ettevõttele avalike asjade internet NORA.

Teisipäeva pärastlõunal oli Levikomi koduleheküljel seejuures märge, et lehekülg on ajutiselt suletud.

Põldsammi sõnul ägab Levikom väga suure turunõudluse käes. "Kui me kaks aastat tagasi tulime turule, siis me ei osanud uneski ette näha, et see nõudlus on niivõrd palju rahuldamata," lausus ta.