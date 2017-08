Levikomi võrguüksus sai uue juhi

Alates tänasest, 14. augustist juhib Levikomi võrguüksust kaabel-TV ja internetiäri juhtimise kogemusega Erik Reinaru. Levikomi võrguüksus vastutab ettevõtte üleriigiliste juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM ja asjade interneti võrgu NORAnet planeerimise, arenduse ja opereerimise eest, samuti interneti-, TV-, telefoni-, asjade interneti ja videovalve tuumikvõrkude halduse eest, teatas ettevõte.

„Levikom on otsustanud võtta Eesti hajaasutustega maa- ja äärelinnade piirkondades ülikiire interneti ja sellel toimivate TV-, telefoni jt. teenuste tagamisel vedava rolli, kasutades selleks enda üleriigilist VirtuaalFiiberTM juhtmeta lairibavõrku. Kohalike kommertskanalite vabalevist lahkumine tekitas suure nõudluse just maapiirkondades, mistõttu on hea meel, et meile suuri väljakutseid esitava üleriigilise lairibavõrgu arendust ja opereerimist hakkab juhtima selles valdkonnas ühe pikaajalisema juhtimiskogemusega tippspetsialiste,“ sõnas Levikomi juhatuse esimees Toomas Peek. Peek rõhutas, et Reinaru antud strateegilisele ametikohale valimise eelduseks oli tema selge nägemus Eesti lairiba ja TV-teenuste turu ja väärtusahela toimimisest ning sobivus osanike poolt defineeritud ettevõtte põhiväärtuste ja juhtimise kultuuriga.

Erik Reinaru sõnul on tal Levikomis ainulaadne võimalus rakendada kõiki enda teadmisi ja kogemusi nii lairibavõrkude, kui interneti- ja TV-teenuste alal. „Kiiresti arenev asjade interneti maailm, kus Levikomi on võtnud Eestis avalike võrguteenuste tagamisel pioneeri rolli, oli mulle täiendavaks motivaatoriks,“ ütles Reinaru.