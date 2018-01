Ühe oma viimase intervjuu Lexuse Euroopa juhina andis belglane Alain Uyttenhoven Ärilehele. Sellest aastast juhib ta Lexuse Saksamaa äri. See turg on Jaapani tootja jaoks kahtlemata Euroopas kõige keerulisem ja ühtlasi väga vastutusrikas. Ametikoha vahetust ei põhjustanud miski muu kui firmasisene rotatsioon, et inimesed liiga kauaks ühele kohale ei jääks.