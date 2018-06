Lexuse ja BMW juhid põhjustasid mullu kõige rohkem liiklusõnnetusi

Liikluskindlustuse fondi (LKF) andmetel põhjustati eelmisel aastal sagedamini liiklusõnnetusi võimsamate autodega nagu Lexus ja BMW, mille kahjusagedus oli üle seitsme protsendi. Mullu oli kõigi sõiduautode keskmine kahjusagedus 5,1 protsenti ehk sajast autost viiega põhjustati aasta jooksul liikluskindlustusjuhtum.

Kõige rohkem liiklusõnnetusi põhjustati Volkswageni sõidukitega, millega liigeldakse Eesti teedel ka enim. Volkswagenitega põhjustati 3340 liikluskindlustusjuhtumit, aga nende kahjusagedus oli 4,73 protsenti ehk alla keskmise. Mullu oli Eestis kokku 32 400 liikluskindlustuse juhtumit.

Liikluskindlustuse fondi juhi Mart Jesse sõnul võimaldavad kõik levinud automargid turvaliselt liigelda, kuid liiklusõnnetuse põhjuseks on sageli juhi ettevaatamatus ja sõidustiili valik. „Tänapäeva autod on aina nutikamad ja ohutumad, kuid õnnetused sõltuvad siiski autojuhi riskikäitumisest liikluses. Võimsamate sõiduautodega põhjustatakse sagedamini liiklusõnnetusi, kuna nende juhtidel on sarnane riskikäitumine ja automargi eelistus,“ ütles Jesse.