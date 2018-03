LHV avab Londonis kontori uue põlvkonna finantsvahendajatele

LHV avab Londonis filiaali panga finantsvahendajate ärisuuna arendamiseks, teatas pank. Klientideks on muuhulgas suurtegijad nagu Transferwise ja krüptorahaplatvorm Coinbase.

Filiaali juhataja Andres Kitteri sõnul on finantsvahendajate teenindamine juba täna kujunenud pangale oluliseks valdkonnaks. "Kui paljud suurpangad vaatavad uue põlvkonna finantsvahendajatele ülevalt alla, sageli vaevumata nende plaanidesse süveneda, siis LHV tervitab iga uut tegijat ja mõtleb kaasa, kuidas finantsvahendajad oma sisukad ideed ellu saaksid viia,“ kommenteeris Kitter.

Ühendkuningriigi filiaal võimaldab LHV Pangal liituda naelamaksete süsteemidega ning pakkuda tulevikus finantsvahendajatele reaalajas nii euro- kui ka naelamaksete teenust. LHV Pank on juba euromaksete süsteemi otseliige ja reaalajas toimuma hakkavate euromaksete töörühma liige.

LHV Brexitit ei karda

„On tõsi, et Brexiti valguses mõtleb nii mõnigi pank täna Londonist taandumisele, kuid meie ujume teadlikult vastuvoolu. Londonist on kujunenud olulisemaid finantskeskusi, kus on esindatud finantstehnoloogia ettevõtted nii Euroopast kui ka mujalt maailmast. Fintech-ettevõtete pilgud on endiselt suunatud just finantskeskuse Londoni poole ja nii ka meil,“ kommenteeris Kitter.

Kuigi LHV filiaal Londonis saab täna avatud, on töö selle käivitamisega veel pooleli. Hetkel tegeleb LHV ka Londoni kontori mehitamisega. Finantsvahendajatele teenuse pakkumiseni Londonis on LHV-l plaanis jõuda käesoleva aasta lõpuks.

Klientideks Transferwise ja Coinbase

LHV-l on finantsvahendajate ärisuuna kliente üle 30, sh Transferwise või Coinbase. Andres Kitteri sõnul ei plaani LHV Londoni kontoris hakata teenindama erakliente või tavaettevõtteid, küll aga just finantsvahendajaid, pakkudes neile mugavat ja kiiret maksevahendusteenust, likviidsusjuhtimist, valuutavahetust jms.