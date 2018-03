LHV Group on saanud pakkumise ühe oma Leedu haru ostuks. Ostjaks teine Eesti firma

AS Inbank on teinud pakkumise UAB „Mokilizingas" praegustele omanikele, AS-le LHV Group ja UAB-le "Inovatyvūs prekybos sprendimai", ettevõtte 100% osade ostuks.

Pakkumise sisu osapooled ei avalikusta, kuna sellega nõustumise otsustavad ettevõtete nõukogud.

UAB „Mokilizingas" kuulub AS-i LHV Group konsolideerimisgruppi. LHV-le kuulub ettevõtte aktsiatest 50%+1. Mokilizingas on Leedu turul juhtiv tarbijafinantseerimise toodete pakkuja, omades järelmaksuvaldkonnas ligi 40% suuruse turuosaga teist positsiooni. Ettevõttel on Leedus üle 2000 partneri, ligi 250 tuhat klienti ja üle 100 tuhande aktiivse lepingu. Lisaks Leedule teenindab Mokilizingas strateegilisi partnerettevõtteid ka Lätis.

Võimalik müügitehing ei oleks käsitletav tehinguna seotud isikutega.

AS-i LHV Group juhataja Madis Toomsalu kommentaar:

„Mokilizingas on hästi toimiv ja kasumlik ettevõte. Inbanki pakkumine 100% osade ostuks on tõsiseltvõetav pakkumine, mis on pikaajaliste läbirääkimiste tulemus. Antud juhul teavitame investoreid pakkumise saamisest, tehinguni jõudmiseks tuleb edasiste läbirääkimiste käigus sõlmitavad kokkulepped kinnitada erinevate osapoolte nõukogudes. Pakkumisest tehinguni jõudmise tõenäosus on kõrge, pakkumise aktsepteerimisest ja selle võimalikust mõjust LHV-le teavitame eraldi börsiteatega.

Pakkumise sisuline pool on ajendatud Inbanki soovist laiendada oma geograafilist haaret ning LHV soovist keskenduda oma strateegiliste eesmärkide elluviimisele lisaks Eestile ka Londonis. Keskendume jätkuvalt Eestile kui koduturule, aga samamoodi näeme end finantsteenuste pakkujana uue põlvkonna finantstehnoloogia ettevõtetele."

Inbanki nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul sobituks ettevõtte ostmine suurepäraselt Inbanki rahvusvahelise kasvu strateegiaga. „Mokilizingas on hästi toimiv ja kasumlik ettevõte. Tehing võimaldaks meil oma tegevuse muuta veelgi laiapõhjalisemaks, andes meile võimekuse teenindada partnerkaupmehi, kes tegutsevad kolmes Balti riigis ja ka Poolas," ütles Põldoja.