LHV hakkas kindlustust vahendama

LHV Pank alustas LHV kodukindlustuse pakkumist oma kodulaenu ja eralaenu klientidele. Toode tuuakse turule koostöös kindlustusseltsiga Compensa.

LHV koguriski kodukindlustus on väga laia kaitsega. Kodukindlustus katab lisaks tavapärastele kindlustusjuhtumitele ehitus- või remonditööst tekkinud kahjud ja ehitusvigadest tingitud kahjud. Samuti käib LHV kodukindlustusega kaasas ööpäevaringne koduabi teenus, millele saab loota siis, kui vaja kiiret abi, näiteks veeavarii või luku rikke korral. Ainsana Eestis hüvitab LHV pakutav kodukindlustus ka objekti elamiskõlbmatuks muutumise korral kolme kuu laenumaksed.

„Aasta tagasi alustasime LHV kodulaenu pakkumisega. Oleme selle aja jooksul väljastanud üle 35 miljoni euro ulatuses kodulaene. Oleme näinud, et kliendid on meie kodulaenuga väga rahul ja soovime seda rahulolu suurepärase kodukindlustusega veelgi kasvatada,“ kommenteeris LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu. „LHV kodukindlustus annab klientidele südamerahu ja kaitse juhuks, kui kliendi kodu või koduse varaga peaks midagi ootamatut juhtuma. Mugavust lisab see, et klient saab endale sobiva kindlustuse koos laenu vormistamisega ja ei pea sellega eraldi tegelema. Kutsume kõiki praeguseid ja tulevasi laenukliente meie kaudu kodukindlustust küsima,“ lisas Kilu.