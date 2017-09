LHV: "investorite kaitseks" tehtud seadusemuudatus toob kaasa hoopis mitmete teenuste kadumise

Valitsus teatas täna MiFID2 tõttu väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu heakskiitmisest, mis toob kaasa tavainvestorile mitmete teenuste kadumise, rääkis LHV maaklertegevuse juht Alo Vallikivi.

MIFiD 2 tähendab väärtpaberivahendajatele väga palju lisatööd ning kulukaid arendusi ning teenuste sisseostmisi. Seda lisatööd on olnud juba viimased poolteist aastat, nentis LHV maaklertegevuse juht Alo Vallikivi.

"Tavainvestorile tähendab see esmajoones palju lisahoiatusi, lepingute muutumist ning mitmete teenuste kadumist või piiratud kasutamist, loomulikult kasvab ka investori kaitse kogu selle protsessi käigus. Paraku tähendab see seda, et juba niigi üsna ülereguleeritud turgu reguleeritakse veelgi rohkem ning see võib investeerimis ja kauplemishuvilised viia vähem reguleeritud, kuid vähem kaitset pakkuvate instrumentide juurde (krüptorahandus, crowd finantseerimine). Sisuliselt reguleeritakse ka riskantsemaid tooteid (CFD, võlakirjakauplemine), kuid nende asemel on kerkinud juba uued tooted, mis regulatsioonide alt välja jäävad.

Investeerimisnõustamine muutub väga rikaste inimeste võimaluseks või automaatseks massteenuseks, kus nõustajaga enam näost näkku kohtuda ei saa.

Valitsusele väga etteheiteid siiski teha ei ole, otsused on ammu vastu võetud EL tasandil ning enamasti kohalduvad otsekohalduvad määrused, millega tuleb Eesti seadused vastavusse viia."

„Repolaen on praeguse seisuga kadumas, väärtpaberite tagatisel laen jääb, aga selle tingimused muutuvad,“ lausus Vallikivi. „Päris keeruline on traditsioonilistel fondivahendajatel, kuna senine vahendustasude struktuur muutub. Lisaks on üsna tugeva surve all investeerimisnõustamine ning selle lävend kerkib taas kõrgemaks, kui seda üldse pakutakse. Olenevalt järelvalveasutuse tõlgendusest võib piiramisele minna ka börsil kaubeldavate fondide ehk ETF-de (eriti keerukate mitte-EL ETF-de) pakkumine. Ka analüüsiteenust soovitakse muuta üha sõltumatumaks, kuid Eestis selliseid iseseisvaid teenusepakkujaid väga ei leia.“

Valitsus kiitis täna heaks eelnõu, mille peamiseks eesmärgiks on investorite kaitse tugevdamine, kuna finantsturgudel tegutseb üha rohkem investoreid ning pakutavad teenused ja väärtpaberid muutuvad järjest keerukamaks. Eelnõu põhineb EL-i finantsinstrumentide turgude direktiivil (MiFID2), teatas rahandusministeerium.