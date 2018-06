LHV juht asub ka pangaliidu etteotsa

„Eelmise aasta lõpust on Euroopa pankadel võimalik liituda reaalajas toimiva euromaksete süsteemiga. Esimesed pangad on seda juba teinud ja usun, et mitmed Eesti pangad liituvad selle teenusega lähitulevikus. Koos reaalajas toimuvate euromaksete ja äsja kehtima hakanud uue makseteenuste direktiiviga näeme lähiajal Eesti panganduses mitmeid uuendusi, mis suurendavad konkurentsi ja muudavad klientide elu mugavamaks,“ jätkas Kilu.

Robert Kitt sõnas kolme aasta kohta Pangaliidu juhina, et tegu oli vastutusrikka ülesandega perioodil, mille sisse mahtus mitmeid olulise mõjuga sündmusi. „Olen rahul, et Pangaliit on teinud tõhusat koostööd riigiasutustega seadusloome vallas ja oleme kaasanud erinevaid pankadeväliseid osapooli oma töösse. Hindan seda tegusat koostööd kõrgelt. Kindlasti väärib esiletõstmist ka pangamaksu diskussioon, mis nii riigile kui pangandussektorile sobiva lahendusega. Samuti on turule viimastel aastatel sisenenud või seal kanda kinnitanud mitu uut tegijat, kelle tulek on juba toonud kaasa konkurentsi kasvu. Ilmselt näeme juba õige pea uusi põnevaid lahendusi ennekõike jaeklientide turul,“ rääkis Kitt.

Pangaliidu 12 liikmespanka on esindatud juhatuses järgnevalt: Erki Kilu LHV Pangast, Allan Parik SEB Pangast, Robert Kitt Swedbankist, Ivar Pae Danske Bankist, Gunnar Toomemets Luminorist, Margus Rink Coop Pangast, Jaan Liitmäe Citadele Bankist, Valeri Haritonov Tallinna Äripangast, Hannes Kaadu Pohjola Pangast, Jan Andresoo Inbankist, Sven Raba Bigbankist ja Annika Nordström Handelsbankenist.

Eesti Pangaliidu peamised eesmärgid on Eesti panganduse arendamine ja pankade ühiste probleemide lahendamiseks vajaliku tegevuse koordineerimine. 2017. aasta lõpu seisuga kuulus liikmetele varade mahu järgi enam kui 98%-ne turuosa.