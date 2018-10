LHV kasum kasvas kolmandiku võrra

“Paariaastasele perioodile keskendudes on siiski peamiseks stsenaariumiks euroala majanduse kasvamine paari protsendi võrra aastas,” märkis ta. “LHV kasvutrende on toetamas ka Eesti majanduskeskkond. Krediiditurg on püsinud tugevana. Peamiste riskidena saab välja tuua suure sõltuvuse väliskeskkonnast, pigem madalad erasektori investeeringud ning tööjõupuuduse."