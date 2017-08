LHV kasum plaanist ees

LHV Group teatas, et teenis juulis 2,3 miljonit eurot puhaskasumit ning olukord on oodatust parem nii tulude kui ka kulude poole peal, kirjutab Äripäev.

"Hea meel on, et kõik põhilised ärimahtude näitajad (hoiused, laenud, fondide maht) on jätkanud kasvu. Tänu tugevatele alustrendidele ja soodsale keskkonnale olid ka tulemused head. Portfelli krediidikvaliteet on hea, põhjalikuma jälgimise all on üksikud kliendid. Lähiaja fookuses on investeeringud kliendi kasutajakogemuse edasiseks täiustamiseks, pensionifondides on rõhk kohalikel investeeringutel,“ teatas LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu börsiteate vahendusel.