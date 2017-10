LHV kasvab uinunud Swedbank Eesti kõrval mühinal

LHV pangas on hoiused septembri lõpuks aastaga suurenenud märksa rohkem kui Swedbank Eestis, nii absoluutarvuna kui ka protsentides. Protsentides on LHV kasv muljet avaldav: 71% Swedbanki 4% vastu.

Kuigi LHV jääb mahtude poolest Swedbank Eestile kaugelt alla ning see on kui kääbuse ja koljati võrdlus, on LHV roll Eesti panganduses suurenenud. Eesti Pank on inditseerinud, et 2018. aasta algusest saab LHV pank üheks neljast süsteemselt olulisest Eesti pangast ja hädaolukorra seaduse järgi neljandaks elutähtsat teenust osutavaks Eesti pangaks, teatas LHV.