LHV Panga juhatuse liikmeks sai Kadri Kiisel

LHV Panga jaepanganduse valdkonda kuuluvad müük ja klienditeenindus, digitaalpangandus ning jaepanganduse investeerimis- ja finantseerimistooted. LHV Panga jaepangandusel on üle 140 000 kliendi ja 100 töötajat. "Kliendikontorite juhina on Kadri juba varasemalt vastutanud väga suure osa eest jaepanganduse valdkonnas. Ta tunneb hästi meie inimesi ja tooteid. Ta on olnud osaline LHV Panga kiires kasvus juba viimased seitse aastat. LHV Panga juhatus täieneb väga hea ja kogenud juhi võrra," ütles LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu.

"LHV on alati olnud minu kui töötaja jaoks parim tööandja ja minu kui kliendi jaoks parima teenindusega pank," kommenteeris Kadri Kiisel. "Olen veendunud, et organisatsiooni sisemine rahulolu kiirgab välja ning muudab selle atraktiivseks ka uutele klientidele. Kui nad leiavad eest lihtsad, kiired ja mugavad lahendused, on põhjust mõlemapoolseks rahuloluks. LHV Panga jaepangandus jätkab heas tempos ja keskendub digitaalsetele lahendustele, et pakkuda kliendile terviklikult parimat panganduskogemust," lisas Kiisel.

Kadri Kiisel jätkab ka LHV Panga tütarettevõtte AS-i LHV Finance juhatajana. LHV Panga senine jaepanganduse juht Andres Kitter jätkab LHV Panga juhatuses ja juhib edaspidi finantsvahendajate valdkonda ning Ühendkuningriigi filiaali.