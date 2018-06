LHV panga juht: ühisrahastus pankadele ei meeldi. Tahame, et arendaja paneks oma naha ja raha mängu

Eelmisel neljapäeval põles Volta loft-tüüpi kortermaja, mida arendati ühisrahastuse toel. Mida arvate ühisrahastusest ja kas sellel on tulevikku?

Ühisrahastust on kahte tüüpi – kinnisvaraarendusega seotud platvormid ja laenu andmiseks mõeldud platvormid. Praegu on suurem huvi laenude vastu, kuid paratamatult on rohkem neid, kes laene soovivad, kui neid, kes laene tahavad anda. Näha on, et laenuandjate poolele tekivad juba institutsioonid: fondid, pangad või suuremad investorid. Seega, kas see on üldse enam ühisrahastus?