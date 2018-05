LHV pangajuht: Tallinna Sadamal on potentsiaali kohalikku börsi korralikult elavdada

Meie hinnangul on Tallinna Sadama aktsiate avalikul pakkumisel ja börsile tulekul potentsiaali kohalikku börsi korralikult elavdada, teatas LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu.

Uute jaeinvestorite lisandumine ja olemasolevate suurem huvi, aga ka institutsionaalsete investorite suurem tähelepanu Tallinna börsil toimuva vastu tuleb kasuks tervele investeerimismaastikule Eestis.

Avaliku pakkumise kaaskorraldajana loodame, et kõik investorid, kellel on sääste ja soovi oma vara kasvatada, pakkumisega tähelepanelikult tutvuvad ja Tallinna Sadama tegemistel silma peal hoiavad, märkis ta. Tegemist on tugeva ja suure ettevõttega, mis on hästi juhitud ja arengule suunatud.

Oluline on tähele panna, et kuigi hetkel on pakkumiseni veel aega ja aktsiaid veel märkida ei saa, on võimalik huvilistel teha juba ettevalmistusi, et märkimisperioodil 25. maist kuni 6. juunini oleks aktsiate omandamine sujuvam, omamaks investeerimisteenuste lepingut ja EVK konto lepingut. Ettevõtte konto kaudu investeerijatel läheb vaja ka LEI koodi.