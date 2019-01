LHV pank leidis Heido Vitsuri mantlipärija

Kristo Aab hakkab analüüsima Eesti ja maailma majandust toetades sellega LHV äritegevust ning kujundades LHV arvamust makromajanduslikel teemadel. Majandusanalüütiku poolne sisend saab olema LHV prognooside ja analüüside aluseks.

„Kvaliteetne makromajanduse alane teadmine aitab parandada LHV otsuste põhjalikkust ning võimaldab õigeaegselt märgata majanduses toimuvaid muutusi ja nendele paremini reageerida,“ kommenteeris LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu. „Samuti võimaldab Kristo liitumine meie meeskonnaga võtta LHV-l aktiivsemalt sõna makromajanduse teemadel. Seni oleme avalikult rääkinud kaasa rohkem finantsturge ja ettevõtteid puudutavatel teemadel,“ ütles Kilu.

Kristo Aabi sõnul on Eesti majanduses hetkel huvitavad ajad, milles roll ka LHV-l.

„Mitte kunagi varem ei ole Eesti majandus kasvanud nii pikka aega järjest. Samas on õhus tunda järjest rohkem närvilisust. Ettevõtjad ei leia enam piisavalt vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõudu ning peavad taas õppima kasvama läbi efektiivsuse tõusu. Valitsus on muutunud ettearvamatumaks ja eesseisvad valimised nii Eestis kui ka Euroopa Parlamendis võivad tuua kaasa ootamatuid lahendusi kõikide huvigruppide jaoks. LHV on noor ja perspektiivikas pank, mis on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Mitmekülgsem ja selgem pilt majandusarengutest ja trendidest nii Eestis kui ka mujal aitab kindlasti kaasa sellele, et LHV suudaks oma praegusel kursil jätkata ka edaspidi,“ kommenteeris Aab.