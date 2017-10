LHV pensionifondid investeerisid Tartu linna võlakirjadesse

Tartu linna investeerimisvajaduste katteks ostavad LHV pensionifondid linnalt 5,49 miljoni euro väärtuses võlakirju, teatas LHV.

LHV-ga sõlmitud lepingu järgi ostab linnavalitsus võlakirjad tagasi 15 aasta jooksul. Võlakirjaemissiooniks sõlmis Tartu ka Nordic Investment Bankiga lepingu summas 8 miljonit eurot.

Võlakirjaemissiooni kasutab Tartu linn 2017. aasta eelarvesse planeeritud võlakohustuste refinantseerimiseks ja investeeringuteks.

Pakkumiskutse saatis Tartu seitsmele Eestis tegutsevale pangakontorile, pakkumise esitas neist kuus. Parimad pakkumised tegid Nordic Investment Bank ja LHV. Kuna intressitase on madal ja laenumarginaalid vähenenud, pidas linn mõistlikuks võtta laen võimalikult pikaks ajaks, et kahandada aastast tagasimaksekohustust.

"Püüame leida ettevõtteid ja valdkondi, kus pensionifondide investeering soodustab uut arengut ja toob seeläbi LHV pensionifondide klientidele keskmisest suuremat tulu," teatasid LHV pensionifondid.

Valdav osa selle aasta börsivälistest investeeringutest on tehtud võlakirja vormis, see on hõivanud kolmandiku LHV Eesti investeeringute portfellist. Võlakirja vormis on tänavu tehtud viis Eesti suunalist investeeringut.