LHV pensionifondid ja Rain Lõhmus panid Starmani-meeste Leedu kaabeltelevisioonile õla alla

Rain Lõhmuse osalusega Baltimaade erakapitali fondivalitseja Livonia Partners investeeris koos LHV pensionifondide ja ettevõttega Ambient Sound Investments Leedu juhtivasse kaabeltelevisiooni ja internetiteenuste operaatorisse Cgates, mille asutasid Starmani senised omanikud.

Livonia Partnersi juhitav investeerimiskonsortsium omandab olulise vähemusosaluse ettevõttes Cgates eesmärgiga toetada ettevõtte kasvu võrgu- ja tehnoloogiauuendustes, teatas ettevõte. Tehing ootab konkurentsiameti heakskiitu.

"Leedu kasvaval turul on Cgates juhtiva ettevõttena tõestanud oma võimekust kasvada nii orgaaniliselt kui ka ülevõtmiste kaudu," ütles Livonia asutajapartner Rain Lõhmus pressiteate vahendusel.

Ligi 300 töötajaga ja 19,5 miljoni euro suuruse aastase müügiga Cgates on suuruselt teine kaabellevivõrgu operaator Leedus. Ettevõte pakub kaabel- ja digitaalse televisiooni, telefoni ning fiiberoptilise võrgu teenuseid rohkem kui 270 000 kliendile 18 linnas.

Vilniuses tegutseva ettevõtte praegused omanikud on varasemalt loonud Eestis ettevõtte Starman. Selle aasta alguses ostis Starmani välja Soome telekomi grupp Elisa.

"Uued investorid toetavad meie strateegia elluviimist. Teenuspaketi ja brändi arendamise kaudu plaanime saada turu üheks liidriks ja pakkuda teenuseid järjest laiemale tarbijaskonnale. Ootame huviga koostööd Livoniaga, kellel on selles sektoris laialdased kogemused," ütles Cgatesi tegevdirektor Petras Kirdeika.

"See tehing viib edukalt lõpule viimase kahe aasta jooksul ettevõtte Baltimaade telekomiteenuste ümberkorraldamiseks tehtud sammud," ütles Polaris Investi juhatuse esimees Indrek Kuivallik. "Leedu turul on suur potentsiaal ja nüüd on meil harukordne positsioon sellest viimast võtta."

LHV pensionifondide juht Andres Viisemann märkis, et pensionifondid saavad ja soovivad pakkuda kapitali Baltikumi kasvavatele ettevõtetele.

"Pakume kapitali Cgatesi äriliseks laienemiseks ja samas saavad sellest investeeringust kasu ka pensionifondide kliendid. Näeme, et Baltimaade turg pakub praegu atraktiivseid investeerimisvõimalusi. Juba ainult Eestis on LHV pensionifondid sellel aastal saja miljoni euro eest investeerimisotsuseid teinud. Usume, et pensionifondidel on juhtiv roll kohaliku kapitalituru arendamisel ja stimuleerimisel," ütles Viisemann.

Investeering on Livonia Partnersile neljas. Fondi eesmärk on investeerida Baltimaades tegutsevatesse keskmise suurusega kasvavatesse ja hästi juhitud ettevõtetesse. Eelmisel aastal omandas fond ettevõtte Ha Serv, Eestis tegutseva saunamaterjali ja termopuidu tootja, ning Hortese, Eesti juhtiva kodu- ja aianduskaupade jaemüüja. Selle aasta alguses investeeris Livonia Lätis ja Leedus tegutsevasse võrgu- ja turvalahenduste ettevõttesse Santa Monica Networks.

"See on meie fondi teine investeering telekomi ja tehnoloogia valdkonnas. Peame seda atraktiivseks sektoriks investeeringuteks," ütles Lõhmus. Lõhmusel ja Livonia Partnersi partneril Kristine Berziņal on varasem töökogemus firmades Starman ja Lattelecom. Lõhmus tervitas ka seda, et nendega ühineb investeeringus Skype'i loojate asutatud investeerimisettevõte Ambient Sound Investments.