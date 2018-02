Eestis pole tavaline, et börsiettevõtted avaldaksid kasvõi ühe aasta kasumiprognoosi. Ent LHV Groupi juhi Madis Toomsalu sõnul järgivad nemad hea ühingujuhtimise tava, mille üks nurgakive on investorite võimalikult võrdne kohtlemine. „Kuna suurinvestorid nõukogu liikmetena nagunii teavad prognoose, siis avalikustame need kõigile,” rääkis ta.