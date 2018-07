LHV rihib Saksamaa ja Austria hoiuseid

LHV Pank sõlmis lepingu Euroopa hoiuste kaasamise platvormiga Raisin, mille kaudu on pangal tulevikus võimalus kaasata uusi hoiuseid nii Saksamaa kui ka Austria turult.

Uutelt turgudelt hoiuste kaasamise eesmärk on täiendada LHV finantseerimisallikaid, et suurendada veelgi väikese ja keskmise suurusega ettevõtete laenuvõimalusi.

„Koostööleping Raisiniga on hea näide sünergiast, kuidas traditsioonilise panganduse ja finantstehnoloogia ettevõtted võivad üksteise tegevust võimendada ning teineteise toodete enda platvormidesse integreerimise kaudu klientidele uut väärtust luua,“ kommenteeris LHV treasury juht Juhan Peet. „LHV likviidsuse tase on väga hea, kuid töötame pidevalt selle nimel, et panga finantseerimisallikad oleksid madala riskiga ja hajutatud, et ka tulevikus Eesti ettevõtteid soodsatel tingimustel finantseerida,“ lisas Peet.

„LHV on meie jaoks väga oluline uus partner ja seni suurim Eesti pank Raisini turgudel. LHV on pikaajaline usaldusväärne partner mitmetele tuntud fintech-ettevõttele nagu Coinbase ja Transferwise ning on tõeliselt innovaatiline pank, kes kannab nüüd Euromoney Eesti parima panga tiitlit täiesti õigustatult,“ kommenteerib koostööd Raisini tegevjuht Tamaz Georgadze.