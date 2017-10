LHV saab ka oluliseks pangaks. Aastane kasv oli väga tugev

LHV roll Eesti panganduses on kasvanud – Eesti Pank on indikeerinud et 2018. aasta algusest saab pank üheks neljast süsteemselt olulisest pangast Eestis ja hädaolukorra seaduse järgi neljandaks elutähtsat teenust osutavaks pangaks Eestis, teatas pank.

LHV Grupi bilansimaht kasvas aastaga septembri lõpuks ligi 550 miljoni euro ehk 62 protsendi võrra, 1,435 miljardi euroni.

LHV Group esimese üheksa kuu konsolideeritud kasum oli 15,4 miljonit eurot: pank teenis sellest 11,6 miljonit eurot, varahaldus 4,0 miljonit eurot ja Leedu äriüksus 0,6 miljonit eurot. Üheksa kuu kasum on 1,2 miljonit eurot suurem kui eelmisel aastal, teatas pank börsile.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu pidas ettevõtte kolmandat kvartalit tugevaks:

"Suutsime kvartali jooksul kinnistada teesi, et Eestis on meil ruumi kasvada mitu korda. Panga klientide arv suurenes ligikaudu 5 000 ning laenuportfell 48 miljoni euro võrra. LHV tugevaid alustrende on toetamas ka Eesti majanduskeskkond. Hea on see, et pikaajalisest potentsiaalile alla jäänud aktiivsest vindumise faasist on Eesti välja jõudnud tugeva majanduskasvu perioodi. Krediiditurg on püsinud tugevana.

„LHV väljavaade ülejäänud aastaks on hea. Soovime kasvada kõigis oma ärisuundades. Üheksa kuu kokkuvõttes edestame veebruaris avaldatud finantsplaani puhaskasumi osas 0,3 miljoni euro võrra, 21,8 miljoni euro suurust kasumiprognoosi me hetkel muutmas pole,“ teatas pank.