LHV teenis augustis 1,3 miljonit eurot kasumit

AS-i LHV Group konsolideeritud puhaskasum oli augustis 1,3 miljonit eurot: suurematest üksustest teenis pank 0,6 ja varahaldus 0,7 miljonit eurot. Grupi aktsionäride osa kasumist moodustas 1,2 miljonit eurot, teatas LHV.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommenteeris: "August oli kõigi oluliste alustrendide osas hea kuu. Põhilised ärimahtude näitajad hoiuste, laenude ja fondide mahtude näol on jätkanud kasvu. Kuu jooksul lisandus pangale 1700 uut klienti."

Rekordilised tulemused saavutati kaardimaksete vastuvõtmises ja kaupmeeste juures pangakaardi kasutamises. "Jätkuvalt arendasime edasi oma elektroonilisi kanaleid, mobiili- ja internetipangas saab nüüd vaadata kõigi oma kohustustega seotud andmeid ja graafikuid. Hea meel on, et passiivsete pensionifondide võrdluses oli LHV Pensionifond Indeks augustis parima tootlusega," sõnas LHV juhataja.

Tulemused sisaldavad tavapärasest suuremaid kulusid seoses turunduskulude ja laenude allahindlusega. "Portfelli krediidikvaliteet on siiski hea, põhjalikuma jälgimise all on üksikud kliendid," ütles Toomsalu.

Augustis kehtestati LHV Groupi minimaalseks koguomavahendite suhtarvuks 15,06% (seni kehtis 16,19%). "Aasta kaheksa kuu põhjal suudame finantsplaani täita, järgmisi kuid näeme pigem tugevatena. Prognoositavat 21,8 miljoni euro suurust kasumit hetkel muutmas pole, augusti lõpu seisuga edestame finantsplaani 0,4 miljoni euro võrra," resümeeris Toomsalu.