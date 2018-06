LHV teenis üllatavast kohast rekordkasumi

Tavapärasest erinevalt mõjutas tulemusi Mokilizingase müügist saadud tulu, institutsionaalsest maaklertegevusest tehingu nõustamisega seotud tulu ning spetsiifiline allahindlus summas 0,9 miljonit eurot. Eraldi jälgimise all olevast ühest suuremast kliendist hoolimata on LHV krediidiportfell tugev ning oleme tegemas pingutusi, et leida lähiajal ka antud kliendi osas lahendus. Hoolimata allahindlusest ületas LHV maikuu kasum ootusi, ulatudes 5,7 miljoni euroni. Edestame maikuu keskel uuendatud finantsplaani 0,5 miljoni euro võrra.