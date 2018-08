LHV tõi turule mikroinvesteerimise. Raha saab nüüd paigutada ka krüptovaluutadega seotud fondidesse

Mikroinvesteerimine on Kasvukontoga seotud lahendus, mis võimaldab kasvatada oma investeerimisportfelli iga deebetkaardiga tehtud maksega. Teiseks lisandus Kasvukonto senisesse fondivalikusse uusi fonde, mille peamine fookus on tulevikku kujundavatel trendidel.

Kasvukonto on mõeldud neile, kes soovivad alustada investeerimist väikeste summadega ja investeerida automaatselt riske hajutades. Kasvukontoga saab investeerida alates ühest eurost ning seda ka väga madalate kuludega indeksfondidesse. Nii on võimalik hoida teenustasud kontrolli all.

Kasvukonto kaudu on võimalik raha paigutada 38 võlakirja- või aktsiafondi erinevatesse regioonidesse erineva suurusega ettevõtetesse. Valiku lihtsustamiseks on lhv.ee/kasvukonto lehel võimalik fonde varasemast lihtsamalt filtreerida.

Kuni 25-aastastele kasutajatele (k.a) on Kasvukonto ilma haldustasuta.

Mikroinvesteerimise kasutamiseks tuleks sõlmida investeerimisteenuste leping ja seejärel Kasvukonto leping. Mikroinvesteerimise teenuse saab aktiveerida LHV internetipangas. Investeeringu suuruseks saab valida piiramata või piiratud ümardamise – see määrab, kui suur on investeeringu summa, mis arvutatakse iga deebetkaardimakse alusel.

Mikroinvesteeringute kaudu kogunenud summa investeeritakse kord nädalas kolmapäeva õhtuti kliendi määratud fondidesse. Kasvukonto fondivalikus on kliendid varasemalt eelistanud peamiselt laiapõhjalisi indekseid S&P 500 (SXR8) ning Stoxx Europe 600 (EXSA).