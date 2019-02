LHV võib Suurbritannias tegutseda ka pärast Brexitit

Eesti Finantsinspektsioon andis AS-ile LHV Pank loa filiaali asutamiseks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis kui kolmandas riigis juhul, kui Suurbritannia ja Põhja-liri Ühendkuningriigist saab Euroopa Liidust välja astudes kolmas riik.

LHV Pank vajas seda luba, kuna varasem luba võimaldas tegutseda vaid lepinguriigis ehk Euroopa Liidus. Ühendkuningriik on omalt poolt Euroopa Liidust lahku löömise järgseks ajaks andnud Euroopa Liidu finantsasutustele üleminekuaja, mis kestab 2020. aasta lõpuni. LHV Pank taotleb ka Ühendkuningriigi finantsjärelevalvelt luba jätkata filiaali tegevust kolmandast riigist pärit finantsasutusena.

„Meie ettevalmistused Brexitiks on loodetud järjel ja nüüd on meil kuni järgmise aasta lõpuni aega, et teha ülejäänud sammud, mis võimaldavad LHV filiaalil Londonis plaanitud viisil jätkata. Töö käib ja oleme optimistlikud, et meie taotlus Ühendkuningriigi finantsjärelevalve juures saab samuti peagi soovitud vastuse," kommenteeris LHV Ühendkuningriigi filiaali juht Andres Kitter.

„Eesti regulaator tegutses tänuväärselt kiiresti, arvestades, et Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumisega seoses on palju lahtisi otsi ning meie taotlusele tuli vastata tingimuslikult," lisas Kitter.