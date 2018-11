LHV võlakirjad märgiti korralikult üle, tegemist panga suurima kapitali kaasmisega

"Osaliselt rahuldasime ka uute investorite märkimised. Kokkuvõttes jaotasime uutest võlakirjadest 68% LHV varasematele investoritele, 22% LHV klientidele ja 10% uutele investoritele," ütles Toomsalu.

Investoritelt kaasatavat allutatud kapitali kasutab LHV Group omavahendite koosseisus ärimahtude kasvuks ning võimalusel olemasolevate võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks.

Pakkumine on varasemalt heaks kiidetud LHV võlakirjaprogrammi esimene osa. Programmi alusel kavatseb LHV mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit eurot.

LHV väljastab esimese emissiooni käigus 10-aastaseid allutatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 28.11.2028. Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 30. novembril 2018 ning noteeritakse ja nendega alustakse kauplemist Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas 3. detsembril 2018.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab 380 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 156 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 177 000 aktiivse kliendi.