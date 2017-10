LHVs asus tänasest tööle infoturbejuht

Tänasest, 2. oktoobrist alustab LHV Panga infoturbejuhina tööd Tiit Hallas, kes on selle ala üks parimaid eksperte Eestis, teatas LHV.

Infoturve on tänapäeval aina kasvava olulisusega, sest IT osakaal pangateenustes järjest suureneb. LHV-le kui kaasaegsele, kiiresti arenevale ja turvalisust hindavale pangale tähendab see pidevat protsesside ning turvameetmete täiustamist. „LHV suurenev tähtsus Eesti pangandusturul ja rahvusvahelised ambitsioonid nõuavad järjest tugevamat panustamist ka infoturbesse. Seetõttu on meil hea meel tervitada Tiitu meie meeskonnas infoturbeosakonna juhina, kelle vastutusalasse kuulub elektrooniliste pangateenuste turvalisuse tagamine ja arendamine,“ ütles LHV juhatuse esimees Erki Kilu.

Tiit Hallas tuleb LHV-sse Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusest, kus ta töötas alates 2014. aastast infoturbeosakonna juhina. Aastatel 2006–2014 töötas Hallas Swedbankis erinevatel infoturbega seotud positsioonidel, panustades nii pettuste tuvastamisse kui ka elektrooniliste pangateenuste turvalisuse tagamisse. Hallas on rakendanud oma praktilisi oskusi üleeuroopalistel küberkaitse suurõppustel Locked Shields. Lisaks on ta ka Kaitseliidu Küberkaitseüksuse liige.

„LHV on kiiresti arenev kodumaine finantsasutus, milles näen suurt potentsiaali. Julgus reguleeritud maailmas uusi innovaatilisi lahendusi välja töötada sobib minu väärtuste ja iseloomuga. Minu eesmärk on aidata neid ambitsioone turvaliselt ellu viia,“ kommenteeris Tiit Hallas. „Panga eesmärk on olla kliendile usaldusväärne partner ja suur osa sellest on turvalise elektroonilise pangateenuse pakkumine. Usun, et tänu minu tehnilistele teadmistele ja senisele kogemusele nii finants- kui avalikus sektoris saan pakkuda väärtust nii pangale kui ka klientidele,“ lisas Hallas.