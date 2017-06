LHVs saab nüüd avada pangakonto videotuvastuse teel

Kui seni pidi klient pangakonto avamiseks külastama isikut tõendava dokumendiga pangakontorit, siis uue infotehnoloogilise lahenduse abil saavad eraisikud end tuvastada distantsilt olenemata asukohast.

LHV on esimene pank Eestis, kus eraisik isikutuvastuse ja pangakonto avamise videosilla vahendusel teha saab. Panga elektroonilised kanalid on arendatud nii, et kliendil oleks võimalikult mugav panga teenuseid kasutama hakata.

„Tänapäevaste teeninduskanalite ja teenuste arendus on LHV pangas väga tähtsal kohal. Videotuvastus oli siiani puuduv lüli ahelas, mis nüüd tagab meie eraisikust klientidele mugava ja paindliku kliendiks registreerimise protsessi“ kommenteeris LHV Panga jaepanganduse juht Andres Kitter.

„Me ootame enda kliendiks ettevõtlikke Eesti inimesi, kelle jaoks videotuvastus oleks eelkõige mugavusteenus. Seni oli kliendiks tulemise protsess piiratud sest vajas siiski kas kontori külastust või isiku tuvastust mõne meie partneri juures. Videotuvastus võimaldab tulla LHV kliendiks ükskõik millisest geograafilisest punktist ning kogu protsess võtab aega maksimaalselt 15 minutit.“

Videotuvastuse võimalus on nüüd avatud täisealistele Eesti kodanikele ja kehtivat elamisluba omavatele Eesti residentidele. Isiku tuvastamiseks on vajalik kehtiv ID-kaart koos ID-kaardi lugejaga või Mobiil-ID. Videotuvastuseks on tarvis internetiühendusega arvutit, millel on töökorras veebikaamera, mikrofon ja Chrome’i, Firefoxi või Opera veebibrauser.

Loe veel

Tehniliselt on isiku tuvastamine panga elektroonilises kanalis võrdväärne reaalajas toimuvaga, kuid tuleks arvestada mõne piiranguga. Seadus määrab video teel tuvastatud kliendi igakuiseks raha kasutamise limiidiks 10 000 eurot. Suuremate summadega arveldamine eeldab füüsilist tuvastamist. Samuti ei saa vaid video teel tuvastatud klient kasutada investeerimisteenuseid või avada kontot ettevõttele.

„Esialgu hakkame videotuvastust pakkuma Eesti residentidele, kes tunnevad huvi LHV teenuste vastu, kuid pole seni leidnud aega või võimalust enda isiku identifitseerimiseks kontorisse tulla. E-residentidele avame teenuskanali hiljem, kui praktika on olemas, kanal töötab ja tähelepanu vajavad nüansid selle teenuse välisresidentidele pakkumise osas on arvesse võetud," sõnas Kitter. Kui isik on korrektselt tuvastatud, siis saab ta võimaluse kaugteel sõlmida lepinguid või kasutada panga nõustamisteenuseid.

LHV partner isikusamasuse tuvastamisel on ettevõte Veriff, kes on ainuke spetsialiseerunud isikusamasuse tuvastamise teenust pakkuv ettevõte Eestis. Veriffi lahendus on lõppkasutajale küllaltki märkamatu sest on integreeritud täielikult LHV veebikeskkonda.