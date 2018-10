Liba-töötajad püüavad Emajõe Veevärgi nime alt pääseda vanemate inimeste elamutesse

"Tuppa jõudes ei tunne mees aga üldse huvi veemõõturi vastu, vaid kelmi näib huvitavat kõik muu. Olemasoleva info kohaselt on sellise taktikaga püütud pääseda eeskätt just üksi elavate vanemate inimeste elamistesse. Siinkohal AS Emajõe Veevärk kinnitab, et tegemist ei ole meie töötajaga!" teatas ettevõte.

Uudis liba-töötajast jõudis Emajõe Veevärgini Tartumaa piirkonnapolitsei vahendusel sotsiaalmeedia kanalit pidi. "Ükski klient pole meiega antud teemal veel kontakteerunud, ent kindlasti julgustame seda tegema, kui on väiksemgi kahtlus. Pöörduda võib nii üld-telefoninumbril 7311840 kui e-maili teel evv@evv.ee."

AS Emajõe Veevärk kasutab ametisõitudeks oma ettevõtte logoga sõidukeid ja töötajatel on olemas töötõendid. Veearvesti paigalduse ja mõõturite plommimisega seotud tööd lepib töömees reeglina alati kliendiga eelnevalt telefonis kokku. "Ilma ette teatamata me kliendi kinnistule ei sisene, välja arvatud avarii olukorrad, ent ka siis on ettevõtte töötajatel kaasas töötõendid, mida saab koha peal esitada," rõhutati hoiatuses.

"Kui siiski peaks mingil põhjusel kelm teie elamisse sisse pääsema ja ta keeldub lahkumast, siis palub AS Emajõe Veevärk sellisest vahejuhtumist koheselt teada anda politsei lühinumbrile 112. Paneme kõigile südamele, et kui teil on vanemaealisi lähedasi, kes elavad üksi, siis tuleks neid kindlasti olukorrast teavitada, kuna nemad on seni teadaolevalt olnud kelmide sihtgrupp nr 1. Hoidkem iseennast ja oma lähedasi!"