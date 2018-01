Lidi kinnitas ametlikult Lätti minekut, aga detailid hoiab salajas

Saksa odavpoekett Lidl kinnitas ametlikult Läti turul tegutsemise plaane: maatükkide ostmist ning tulevaste töötajate otsingut. Poeketi kauplused avatakse mitte ainult Riias, vaid ka Liepajas ning Jurmalas, kuid konkreetsed plaanid hoiab kett saladuses, kirjutab Läti Delfi.

„Plaanime Läti turule tulekut. Soovime tagada, et nii kohalik majandus, tarnijad kui tarbijad meie tulekust ainult võidaksid. Praegu tutvub Lidl Läti võimalike asukohtadega,“ selgitas Lidli Leedu kommunikatsiooni ning korporatiivsuhete osakonna juht Valdas Lopeta.

DNB panga ökonomist Peteris Strautinši sõnul mõjutab Lidli tulek nii kaubandussektorit kui turgu. Tema sõnul püüavad kauplejad pakkuda odavamat kaupa ning see mõjutab Läti majandust. Ökonomisti sõnul hinnad tõenäoliselt alanevad, kuid Läti tootjate jaoks on see märk sellest, et tulevik peitub ekspordis.

„Sellel on tõsised tagajärjed mis ei ole kõigile meeldivad, kuid tõenäoliselt see (Lidli tulek) kiirendab protsesse,“ märkis Strautinš.