Lidl jahib Eestis järgmisi krunte, ettevõtte on üle võtnud Leedu juhatus

Äripäev RUS 28

Lidl teeb ettevalmistusi Eesti turule sisenemiseks. Vida Press

Lidl on omandanud Tallinnas uue maatüki Mustamäel, omandamisel on krundid Jõhvis ning hoonestusõigus Narvas ja senise juhatuse on asendanud Leedu Lidli juhatus, kirjutab Äripäev.