Lidl katsetab uut äritrikki

Esmapilgul paistab Suurbritannias Twickenhamis Richmond Roadil ehitatav Lidli pood täiesti tavalisena. Kuid see on varjatud katsepolügoon.

Saksa jaekaupmees alustas põnevat eksperimenti, kirjutab Handelsblatt. Mis oleks kaupmehele parem kui koolimaja? Kas koolilapsed suudavad vältida koolimajaga samas hoones asuvat poodi?

Aga just seetõttu ehitab Lidl esimesele korrusele oma poe ning teisele ja kolmandale korrusele põhikooli. Kooolis on 14 klassi 420 õpilasega, kes pannakse kiusatust tundma, et lubada endale väike jogurt, kiirnuudlid ja snäkk.