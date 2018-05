Lidl lõi Leedu turu segamini: Rimi ja Maxima kasumid kukkusid kolinal

Konkurentsivõimeliste hindade pakkumiseks üritatakse tarnijaid survestada. Verslo Žinios on varem kirjutanud, et Maxima pressib tootjatelt paremaid hindu välja. „Kogu koormust ei saa panna tarnijatele ja nii näeme ka kasumite vähenemist,“ lausus Jasinavičius. Lisaks tuleb arvestada ka suurenevaid tööjõukulusid.

Jasinavičiuse sõnul on kasumite vähenemine seotud ka alkoholimüügi langusega. Tarbijate harjumused muutuvad ning lisaks ostavad paljud leedukad alkoholi Poolast ja Lätist.

Ekspertide sõnul võib üldiselt öelda, et Maxima edestas eelmisel aastal oma konkurente, mitte ei kaotanud neile nagu 2016. aastal. Toona avas Lidl aasta keskel oma väga edukad poed. Maxima vahetas Leedu juhtkonna välja ning uus meeskond asus tegudele: 2017. aasta alguses andis Maxima teada, et enam kui 1000 toote hind on samal tasemel kui konkurentidel ning hakkas Poola hindu jälgima. Kõik need turundusvõtted on osutunud edukaks.

Maxima juht Kristina Meide tunnistas, et jaekett loovutas madalamate hindade nimel osa kasumist. Lisaks rakendati uus motivatsiooniprogramm ning palkasid tõsteti keskmiselt 6,2%. Kõigi nende sammude tulemusena puhaskasum ka vähenes. Kasumimarginaal Meite sõnul oluliselt ei muutunud. Kui 2016. aastal oli see 4,07%, siis 2017. aastal 4,05%.

Analüütik Jekaterina Rojaka tõdes, et vaatamata suurenevale tarbimisele ja kasvavale käibele, vähendasid jaemüügisektori kasumeid suurenev konkurents ning kasvavad palgad. Ta märkis, e t jaemüügisektorit on traditsiooniliselt iseloomustanud madalad palgad, kuid viimasel ajal on need kiiresti tõusnud ning tööjõukulude osakaal suureneb ka edaspidi. Rojaka sõnul võivad jaeketid ka järgnevatel aastatel oodata müügikasvu, sest kasvav ostujõud lubab ostukorvi lisaks hädavajalikele lisada ka teisi kaupu. Samas märkis ta, et populaarsust koguv e-kaubandus vähendab kettide toidukaupadega mitte seotud müügikasvu.

Leedu piimatööstuse Pieno Žvaigždėse finantsjuhi Audrius Statulevičiuse sõnul sõltub jaekettide kasumlikkus peamiselt konkurentsist. „Uus konkurent on jõuliselt turule tulnud ning osades piirkondades on surve kasvanud. Lihtsamaks ei lähe,“ lausus ta.