Lidl sukeldus uude ärisse

Alates 4. veebruarist pakub säästupoekett oma internetipoes Fiat 500 liisingut hinnaga alates 89 eurot kuus. 165 euro eest kuus võib kunde hankida tervikpaketi, kus hinna sees on kindlustused ja talverehvid. Pakkumine on esialgu piiratud tuhande sõidukiga.

Lidli pakkumise taga on Berliini idufirma Vehiculum, Sandander Bank ja Ida-Saksamaa suurim automüüja König. See automüüja on juba Amazoni kaudu pakkunud Renault Cliosid.

Kogu autoliisinguprotsess võtab aega umbes 15 minutit alates interneti teel isikutuvastusest kuni maksejõulisusekontrolli järel lepingu sõlmimiseni.