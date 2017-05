Lidl tahab saata pikalt Narva arhitektuurikonkursi ja oma suva järgi poe ehitada

Lidl plaanib oma esimese kaupluse Eestis ehitada Narva, ent ei soostu linna nõutava arhitektuurikonkursiga ning soovib kaupluse rajada oma tüüpprojekti järgi, kirjutab ERR.

Saksa odavjaekett Lidl, mis teeb Eestis teist katset kanda kinnitada, püüab mängida oma reeglite järgi ning nende esindaja Eestis MMS Property Solutions OÜ hoidub avalikkusega suhtlemast ja suhestumast.

Praeguseks on MMS Property Solutions OÜ soetanud Eestis omale kaks kinnistut - ühe Narva peatänava äärde ja teise Tallinna, Sõpruse puiesteele Kristiine linnaosas.

Esimene linn, kuhu kauplust ehitada soovitakse, on Narva, mis on seadnud linna peatänava äärde ehitatavale kauplusele tingimuseks, et tuleb korraldada arhitektuurikonkurss ning kaasata protsessi ka linn. Lidl aga soovib lähtuda oma globaalsest praktikast, mis reeglina tähendab tüüpprojekti järgi rajatud kasti püstipanekut.

Arendaja tellis linnalt projekteerimistingimuste väljastamise vastavalt kehtivale detailplaneeringule. Linn seadiski kaks suuremat tingimust: vähemalt kolme bürooga arhitektuurikonkurss, mille otsustusprotsessi on kaasatud ka linn ja 16 aastat vanas detailplaneeringus sätestatud sissesõitude ümberkorraldamine, et muutunud liikluskoormuse juures oleks tagatud ka jalakäijate ja kergliiklejate ohutus.

"Ma tahaks, et nad linna tuleks, aga ma ei tahaks kasti," põhjendab Narva peaarhitekt ERR-i uudisteportaalile ja selgitab, et ta soovib partneriks arendajat, kes on koostööst huvitatud.

"Oleme Euroopas arenenud juba nii kaugele, et me niisama ei ehita asju. Nemad aga tahavad teha just nii, nagu nemad tahavad, neid väga ei huvita, mida linn tahab," selgitab Sergejev.

