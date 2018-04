Lidli tulek lööb suurpoodide kaardipaki segamini. Kellest saab suurim?

Kohalik jaekaubandus on külluslik. Meie toidupoed on ühed maailma suuremad, nende sortiment ulatub kümnete tuhandete toodeteni ja poed on avatud kaua, mõni isegi ööpäev läbi. Kauplusi leidub igal tänavanurgal ja tihti seisavad need lausa üksteise kõrval. Kuigi kaubandusspetsialistid arvavad, et Eesti turg on üleküllastunud ja uuteks asukohtadeks pole ruumi, teatas Prisma plaanist luua Eestisse kümme uut supermarketit. Ka Lidl tahab Eestis alustada umbes kümne poega, planeerides uusi kauplusi vanade tegijate vahetusse lähedusse. Ega teisedki turuosalised käed rüpes istu, igaüks avab aina uusi supermarketeid.