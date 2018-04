Ligi 20 000 Soome Facebooki kasutaja andmeid jagati nende teadmata, kokku lekkisid 2,7 miljoni Euroopa kasutaja andmed

Facebook kinnitas, et Briti konsultatsioonifirmale Cambridge Analytica edastati ebaseaduslikult 2,7 miljoni eurooplase andmed.

Soome Yle ja Rootsi ajaleht Svenska Dagbladet kirjutavad, et kolmandale osapoolele jagati ilma loata enam kui 55 000 rootslase ning ligi 20 000 soomlase Facebooki kontode andmeid.

Yle kirjutab, et soomlaste number on oluliselt suurem kui varem arvatud.

Reuters edastab Euroopa Komisjoni pressiesindaja sõnadele tuginedes, et viimase kümne päevaga oma turuväärtusest enam kui 100 miljardit dollarit kaotanud Facebook kirjeldas komisjonile saadetud kirjas ka samme, mis andmelekkest alates ette on võetud.

Facebook on varem öelnud, et andmeleke puudutas umbes 50 miljonit kasutajat, kuid kolmapäeval tõstis ettevõte selle numbri 87 mijonini.

Yle kirjutab, et Facebooki asutaja Mark Zuckerberg keeldus Briti peaministri lekketeemalisele küsimustele vastamast, kuid järgmisel nädalal asub ta USA Kongressi ette.

Reutersi andmetel vastab ettevõtte tehnoloogiajuht Mike Schroepfer Briti seadusandjate küsimustele 26. aprillil. Parlamendikomitee juhi Damien Collinsi sõnul on hämmastav, et Zuckerberg ise ei ole valmis küsimustele vastama.