Ligi 240 ettevõtet saavad elektriaktsiisikingituse

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks seadusemuudatused, millega vähendatakse elektrointensiivsete ettevõtete elektriaktsiisi tänaselt 4,47 eurolt 0,5 eurole megavatt-tunni eest.

„Aitame aktsiisimäära vähendamisega parandada Eesti energiamahukate ettevõtete konkurentsivõimet, kuna naaberriikides on suurtarbijate sarnased soodustused kehtestatud,“ rääkis rahandusminister Toomas Tõniste. „See annab loodetavasti sisse uue hoo nii olemasolevate ettevõtete laienemisplaanidele kui aitab meelitada Eestisse uusi investeeringuid.“

Elektrointensiivsus näitab elektrile tehtavaid kogukulutusi ja selle osakaalu ettevõtte loodavast lisandväärtusest. Soodustuse saamiseks peab ettevõtjaenergiajuhtimissüsteem olema efektiivne (vastama ISO 50 001 standardile) ja tema elektrointensiivsus* olema eelnenud majandusaastal keskmiselt 20% või rohkem. Nii alustavad kui ka juba tegutsevad ettevõtjad saavad soodustust taotleda ka järgneva 12 kalendrikuu prognoosandmete alusel.

Ettevõtjale pannakse kohustus kasutada vandeaudiitorit, kes vaatab üle, kas elektrointensiivsuse arvutamise alusandmed ja arvutused on korrektsed. Kui vajalik tase jääb saavutamata, tuleb tarbitud elektri pealt tasuda täismääraga aktsiisi.

Meede puudutab hinnanguliselt ligikaudu 240 ettevõtet. Praktikas soodustuse taotlejaid ilmselt koheselt nii palju ei tule, sest ettevõtja energiajuhtimissüsteem peab vastama standardile ISO 50001, mille taotlemisega on ettevõtjad alles alustanud.

Meetme mõju eelarvele on järgmisel aastal ligikaudu 3 miljonit eurot ning alates 2020. aastast ja edasi ligi 1,8 miljonit eurot aastas.

Seaduse üldine jõustumiskuupäev on 2019. aasta 1. jaanuar. Ettevõtted, kellele väljastatakse soodusaktsiisi kasutamise luba 2019. aasta jooksul, saavad taotleda 2018. aasta tarbimise eest osalist aktsiisitagastust.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul tuleb energiamaksude langetamisega edasi liikuda, et tagada energiamahukatele ettevõttetele konkurentsivõimeline maksukeskkond.

Järgmise sammuna on plaan vähendada gaasi aktsiisimäära. „Lisaks täna valitsuses heakskiidu saanud elektrienergia aktsiisimäära vähendamisele oleme välja töötamas sarnast lahendust ka gaasi suurtarbijatele,“ ütles Simson. Minister lisas, et Euroopa Komisjon on gaasi aktsiisimäära vähendamisele kui riigiabile rohelise tule andnud ning teemat arutab valitsus tänavu aprillis koos riigieelarve strateegiaga.

Simsoni sõnul nõuab nii gaasi kui ka elektri aktsiisimäära erisust eelkõige rahvusvaheline konkurents. „Et püsida konkurentsis suurte välisinvesteeringute saamisel ja olemasolevad ettevõtted saaks laieneda, tuleb tagada mõistlik maksukeskkond,“ lisas ta. Minister rõhutas, et erandid suurettevõtetele ei kahjusta väiketarbijaid.

