Peaminister Jüri Ratas möönis, et avalikkuses on räägitud 13–13,5 miljardist eurost. "Kui me võtame need tänased ettekanded, siis need ettekandjad, kes seda tegid nii PPA-st kui ka finantsinspektsioonist ja prokuratuurist, nad ei ütle, et see on kõik must raha, sellel kapitalil on erinevaid toone," sõnas ta. "Hetkel selle menetlemisega meie uurimisasutused tegelevad ja tuleb hetkel anda selleks ka aega, et neid toiminguid teha," lisas Ratas.

Rahandusminister Toomas Tõniste sõnul on läbi Eesti liikunud väga palju erinevate riikide raha ja millise osa sellest moodustab nii-öelda must raha, on väga raske tõendada. "Täna ka ettekanded näitasid kõik seda, et siin tulebki tõhustada koostööd ja kehtestada reegleid, et seda tõendamist oleks lihtsam teha," sõnas ta.

Küsimusele, millised pangad peale Danske ja Versobanki veel rahapesuga seotud on, Tõniste sõnul täna valitsuses ei arutatud. "Me rääkisime Danske panga kaasusest," ütles ta.