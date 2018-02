Ligi asus Ossinovskit kaitsma: sotside reiting kukub maksude pärast, kuigi kõik eelnõud on esitanud IRL ja valitsust juhib Keskerakond

Endine rahandusminister Jürgen Ligi asus Facebookis kaitsma maksumaksja vaenlase tiitli saanud Jevgeni Ossinovskit, viidates, et suuremat vastutust ebaõnnestunud aktsiisipoliitika eest kannavad hoopis teised koalitsioonierakonnad. Ligi ennast on maksumaksja vaenlaseks kuulutatud lausa kahel korral.

"Elu on ebaõiglane. Sotside reiting kukub maksude pärast, kuigi kõik eelnõud on esitanud IRL ja valitsust juhib Keskerakond. Ossinovski, mitte Sester ja Ratas, sai ka maksumaksja vaenlaseks," kirjutas Ligi.

"See tiitel on üldse äraspidine. Mina sain selle 2014. ja 2015. ilma ühegi maksutõusu või raiskamissüüdistuseta, maksude vältimise keeruliseks tegemise eest. Minu ja Marek Helmi, rahandusministeeriumi ja MTA koostöös tehtud reformide tõttu laekus 2014.-2016. 516 miljonit seni mööda hiilitud makse. Need seadused toimivad edasi ja toodavad igal aastal rohkem tulu pettuste arvel kui unistas Ratase valitsus teenida enesepettusest aktsiisitõusudega," märkis Ligi, illustreerides oma väidet graafikuga maksuaugu vähenemisest.

Lisatud kommentaaris tegi Ligi Ossinovskile siiski ka etteheiteid. "Aga upsakas on ta alati olnud. Oma esinemised pühendab ta häbenematult oponendi sõimamisele, täpselt nagu Saar ja Palogi. Sotside kuri tiib ja täiesti arusaamatu taktika. Nad on valitsuses ka nagu opositsioonis," märkis riigikogulane.

Nagu Ligi nüüd Ossinovskit, on viimane varasemalt kaitsnud ka esimest. "2014. aastal sai vaenlaseks Jürgen Ligi, kuna viis riigikokku mõistliku plaani piirata laiaulatuslikke käibemaksuvargusi. Järgnevatel aastatel ongi selle tulemusena käibemaksu kümnete miljonite võrra enam laekunud. Näib, et maksumaksja liit kaitseb hoopis maksu mittemaksjaid," märkis Ossinovski kuu keskpaigas Facebookis.

Vastutuse aktsiisiprognoosidega möödapaneku eest veeretas Ossinovski toona rahandusminister Toomas Tõniste kaela, kuid kostitas kriitikaga ka Ligi. "/.../ aktsiisipoliitika on rahandusministri, mitte terviseministri vastutusala. (Alkoholireklaami piiramise ja alaealiste kontrollostude seadustamise eest võtan vastutuse küll täielikult endale.) Teiseks, alalaekumisest moodustab valdava osa kange alkoholi aktsiisi prognoositust suurem piirikaubandus ning vastavad otsused tehti aastal 2014 ja 2015 Jürgen Ligi ja Taavi Rõivase eestvõttel. Mina toetasin laugemat aktsiisitõusu. Tänane valitsus on kange alkoholi aktsiisitõusu hoopis leevendanud," märkis ta.