Ligi: kui öeldakse, et sinu heaolu ei sõltu enam sinu panusest, siis on see hoiakute muutus

Riigikogulasest reformierakondlane ja eksminister Jürgen Ligi ütles Õhtulehele antud usutluses, et kõik praeguse valitsuse signaalid viitavad sellele, et parema elu tagab mitte ettevõtlikkus, tõhusus, töö ja loomine, vaid riigi

jagamistegevus.

"Riigikorterite jama on osa sellest. Korterite ehitamise peale riigi valikul ei torma kohale tööjõud ega ettevõtted – nende valikukriteeriumid on teised, mis ei muutu, kuni ei muutu töö iseloom. Elamuehitus peegeldab töökohtade loomise eeldusi, mitte ei tekita neid riiklikult," märkis Ligi.

"Kui inimestele on öeldud, et sinu heaolu ei sõltu enam sinu panusest, siis see on põhimõtteline hoiakute ja kultuuri muutus, mida on raske tagasi pöörata. Praeguste valitsuserakondadega on raske ümber keerata seda, mis vusserdatakse kokku maksude, pensionide ja reformidega," lisas staažikas eksminister.

