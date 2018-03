Ligi pooled Rimi teenindajad on tõstnud kvalifikatsiooni. See toob kohese palgatõusu

Eile toimunud Rimi teeninduskonverentsil lubas Rimi Eesti juht Vaido Padumäe, et 2018. aastal läheb palgafondi miljon eurot. Rimi teenis möödunud aastal kaks miljonit eurot kasumit.

„2017 oli Rimi jaoks muudatuste aasta – ümber sai Säästumarketite aeg ning edasi minnakse ainult Rimi formaadiga. Säästumarketite sulgemise tõttu kannatasid eelmise aasta majandustulemused: investeeriti kaupluste ümberehitusse ning uute poodide rajamisse; samuti avaldas mõju see, et ehitustööde tõttu olid mitmed kauplused pikalt suletud,“ rääkis Vaido Padumäe.

„Otsustasime panna Rimi kasumist ühe miljoni Rimi 2500 töötaja palgafondi. Kõigi Rimi töötajate palk tõuseb aprillist. Palku on tõstetud Rimis järjepidevalt igal aastal, ka siis, kui ettevõte kasumit ei teeninud,“ lisas Rimi juht.

Rimi personalijuht Kaire Tero sõnas, et Rimis sõltub teenindaja palgatase tema kvalifikatsioonist. „Meil on 1200 teenindajat ning neist ligi pooled on tõstnud oma kvalifikatsiooni, mis tagab kohese palgatõusu. Kõrgema kvalifikatsiooniga müüjad teenivad ligi 30% rohkem kui kvalifitseerimata kolleegid.“

„Teeninduses saavad võimaluse kõik, kes soovivad ennast selles vallas proovile panna,“ märkis Kaire Tero. „See on ka üks põhjus, miks kõik ei jää paikseks – noortele on teenindustöö tihti hea võimalus õpingute kõrvalt paindlikult tööl käia. Erinevaid ameteid proovivad inimesed jällegi leiavad teinekord, et see töö neile ikka ei sobi. Samas on meil kasvanud nende töötajate arv, kes on Rimis töötanud üle 10 aasta – neid on juba üle poole tuhande, mis näitab, et liigume õiges suunas.“

„Positiivse trendina tooksin välja noorte ambitsiooni teha karjääri ettevõtte sees. Toetame kõiki selliseid püüdlusi ning võimaldame ettevõttesisese karjääriambitsiooniga Rimis töötavatel tudengitel taotleda Rimilt stipendiumi. Samuti tehakse õppijale sobivaks töögraafikud. Mitmedki on jõudnud Rimi laost või kassalindi tagant kontorisse. Pole paremat otsustajat kui inimene, kes tunneb ettevõtet rohujuure tasandilt,“ rääkis Tero.

Rimi teeninduskonverents toimub juba kuuendat aastat ning sinna on kutsutud kõik 1200 Rimi teenindajat. Teeninduskonverentsil antakse ülevaade ettevõtte tegemistest, tulemustest ja tulevikuplaanidest ning räägitakse teenindusega seotud teemadel.