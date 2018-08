Ligi poolsada kodanikku asutasid metsade päästmiseks Püsimetsaühistu ning Tulundusühistu Forestly Eesti

Püsimetsaühistu ja Tulundusühistu Forestly Eesti üks eestvedajatest Toomas Trapido sõnul on Eesti metsade olukord pehmelt öeldes kurb. “Metsaomanikel suuresti puudub laastavale lageraiele alternatiiv ning nendel, kel endal metsa pole, puudub loodussõbralikku metsamajandamisesse investeerimiseks läbipaistev ja usaldusväärne võimalus,” toob ta välja. Trapido selgitab, et seega lõid kodanikud täna kaks algatust, mis annavad nii metsaomanikele kui ka teistele metsast hoolivatele inimestele võimaluse muuta metsamajandamist jätkusuutlikumaks ning loodust väärtustavamaks.

Kui Püsimetsaühistu annab metsaomanikele ligipääsu püsimetsamajandamiskava loojatele ja teenusepakkujatele ning arendab Eesti metsanduses jätkusuutlikke praktikaid ja väärtusi laiemalt, siis Tulundusühistu Forestly Eesti on asutajate sõnul justkui metsafond, kuhu inimesed saavad investeerida elurikka ja lageraieohus metsamaa ostmisesse, kaitsmisesse ja püsimetsamajandamisesse ning saada vastava osaluse Forestly Eesti varadest ja dividendidest.

Organisatsioonide kaasasutaja Uku Lilleväli täiendab, et sarnased probleemid on paljudes Euroopa ja maailma riikides ning Püsimetsaühistu, kuid eelkõige pärast Forestly kodumaal käimalükkamist on pikem eesmärk rakendada sama mudelit ja toetada metsade püsimist ka kaugemal.