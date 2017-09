Ligi triljon dollarit vaba raha seisab niigi jõude, aga fondijuhid küsivad seda juurde

Investorid on andnud eravara firmadele (private equity) kapitali eesmärgiga, et viimased kasvataks raha. Tänase seisuga on sellistes fondides rekordilised 963,3 miljardit dollarit seismas jõude, sest seda ei ole veel investeeritud, kirjutab Bloomberg.

See investeerimist vajav summa aina kasvab investorite sissemakstud rahade tõttu. Natuke vaba raha on tore, kui fondijuhid ootavad paremaid tehinguid. Samas võib see panna investoreid küsima, kas neil ei ole odavamaid alternatiive rahaga mitte midagi tegemisele.

Vaba raha hulk oleneb sellest, palju eravarafirmad raha kaasavad ja palju nad investeerivad. Esimene on kasvanud ja teine kahanenud. Investorid viivad raha tootlust otsides eravarafirmadesse, mis on toonud kaasa rekordilähease raha eravarafirmadesse sissevoolu. Kulutamise poolel on fondijuhtidel aina raskem leida atraktiivseid tehinguid, kuna varade hindu peetakse üldiselt kõrgeks.

Isegi kõige kogenumatel investoritel on investeerimisel rasked ajad. Aktsiate hinnad on aastaid olnud tõusuteel ning börsiindeksid teevad värskeid tippmarke. Varad on suhtena nende väärtusesse pigem kallid. Mõnede investorite sõnul on sellised riskivarad nagu rämpsvõlakirjad ja arenevate turgude võlg ülehinnatud. Sellele lisandub ebakindlus intressimäärade tõttu suhtes, kuumenenud geopoliitiline olukord ja tunnetus, et finantsturgudel võib tulla langus.

Investorid maksavad eravarafirmadele üle keskmise tootluse ootuses kõrgemaid tasusid. Nende korralik ajalooline tootlus tõi kaasa Preqini andmetel 2016. aasta lõpuks eravarafirmade varade kasvu 2,58 triljonile dollarile. Arvestades, et kolmandik rahast seisab jõude, on investoritel ebamugav maksta kahe protsendist tasu varade mahult. Mõned fondivalitsejad on hakanud arvutama haldustasu vaid investeeritud varadelt.

Kui mõelda, mis on head selles, et fondidel on palju raha, võib kaaluda alternatiivi, kui oleks võetud ette halvad tehingud vaid selle nimel, et rahajääk oleks väiksem. Fondijuhid ütlevad, et neile makstakse, et investeeritaks targalt ning kui nad ei näe häid võimalusi, siis parem hoida raha kui seda õhku lasta.

Vabad vahendid on rahas ja rahaturufondides. Üha enam panevad investorid raha eravarafondide asemel börsil kaubeldavatesse fondidesse, et oodates teenida ekstratulu. Kui State Streeti andmetel kulus varem värskelt fondi lisandunud raha investeerimiseks keskmiselt üks aasta, siis nüüd juba kolm aastat.