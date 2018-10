Liginullenergiahoone nõuded muutuvad leebemaks

Eelnõu tehtud muudatuste põhiliseks sisuks on kehtivate nõuete täpsustamine ja astmeline üleminek liginullenergiahoone nõudele. Eelnõuga sätestatakse esmakordselt ka erandid, mis kohalduvad liginullenergiahoone nõudele. Vastavad muudatused on välja töötatud kaasatus ehitussektori esindajaid.

„Selleks, et hoone võimalikult energiatõhusana ehitamine oleks omanikule mõistlik valik, tulebki miinimumnõuded kehtestada nii, et nende ellu viimine poleks liialt kulukas," märkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister. Vastavalt hoonete energiatõhususe direktiivile tuleb iga viie aasta järel määrata hoonete energiatõhususe kulutõhusad tasemeid, võttes arvesse tehnilist arengut, mis möödunud perioodi jooksul on toimunud. „Kulutõhusad energiatõhususe miinimumnõuded tagavad hoone omanikule parima alginvesteeringu ja püsikulude suhte hoone ettenähtud kasutusaja jooksul ning sedasi saame energiatõhusate hoonete levikut juba praegu kiirendada," lisas minister Tammist.

Lisaks uute hoonete püstitamisel ja olemasolevate hoonete olulisel rekonstrueerimisel kohalduvatele energiatõhususe nõuetele täpsustatakse liginullenergiahoone nõudeid. Võrreldes 2013. aastal sätestatud liginullenergiahoone tasemetega muutuvad nõuded leebemaks.