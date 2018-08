Lihatööstuse juht tunnistab: oleme hakanud kütust Lätist ostma

„Mina kui ettevõtte juht vastutan omaniku rahakoti ees. Jah, viimased kaks kuud oleme hakanud kütust ostma Lätist, kuigi sõiduautode kütus on pisku,“ tõdes Eesti suuruselt teise seakasvataja ja lihatööstuse, peamiselt Maks ja Mooritsa kaubamärgiga Eesti turul tegutseva Soome kapitalil ettevõtte juht vastuseks küsimusele, kas Läti piiri ääres tegutseva ettevõttena ostavad nad kütust lõunanaabrite juurest.

Hormi sõnul on kütuse ostmise küsimus laiem teema. Atria tehas tehas on Valgas, linnas on Selver, Comarket ja Rimi. „Kui tahame viia oma toodangut Valga Selverisse, siis kaup sõidab kõigepealt Tallinnasse ja sealt tagasi. Viimasel ajal on vedajad meie juurest kaupa võttes väga rõõmsad, sest Valkas tangitakse paagid kütust käis,“ rääkis Horm. „Meeldib see või mitte, aga ettevõtete juhtide moraalne kohustus omanike ees on kulusid kokku hoida. Arvestades, et kulud tervikuna kogu aeg suurenevad,“ ütles ta.