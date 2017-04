Lihtne aga geniaalne: leedulane tüssas Google'it ja Facebooki saja miljoniga

Kaks tehnoloogiahiidu, kellelt leedulane Evaldas Rimasauskas valearvetega üle saja miljoni USA dollari välja pettis, on Google ja Facebook, teatas ajakiri Fortune.

2013. aastal mõtles 40aastane Rimasauskas välja lihtsa skeemi, saates ühe suure Aasia arvutifirma nimel võltsarveid kahele suurettevõttele. Skeem töötas kaks aastat: suurfirmad muudkui maksid kümnetesse miljonitesse dollaritesse ulatuvaid arveid ja Rimasauskas kantis teenitud raha erinevatesse Euroopa pankadesse. Ajaks, mil kannatanud mõistsid, mis toimub, ületas leedulase saak sada miljonit dollarit.

Eelmisel kuul Rimasauskase arestiorderi välja andnud USA justiitsministeerium ei avaldanud, mis firmasid mees tüssas ja millise firma nimel arveid saatis. Nüüd, kuu hiljem tegi ajakiri Fortune nimed kindlaks: tüssatud olid Facebook ja Google, kolmas osapool aga Taiwani suur arvutitootja Quanta Computers. Kõik kolm on seotust ka kinnitanud.

Rimasauskas on praegu Leedus vahi alla ja ootab kohtu otsust USAle väljaandmise kohta. Leedulase advokaat on väljaandmise vaidlustanud, öeldes, et Rimasauskast ei oota USAs sugugi erapooletu kohtupidamine. Advokaadi teatel on Rimasauskas süütu ning teda ähvardasid Leedus toimunud esialgsetel ülekuulamistel osdalenud FBI agendid, andes mõista, mis pärast väljaandmist toimuma hakkab.

Ei Google ega ka Facebook pole börsile pettuse ohvriks langemisest teatanud. Osalt seepärast, et kahjusumma, mis enamik firmasid koomasse viiks, on Fortune'i teatel mõlemale ettevõttele peenraha, ning osa sellest on tagasi saadud, aga osalt ka seepärast, et episood on üsna piinlik.